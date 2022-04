Těžká rána pro Spartu před finále! Hvězdný Tomášek má nejspíš po sezoně

Na hokejové Spartě stále ještě doznívá radost z postupu přes České Budějovice do finále extraligového play off, které si Pražané zahrají po šesti letech. Jenže jedna věc partě okolo trenérů Josefa Jandače a Miloslava Hořavy náladu kalí. A to hodně. Podle informací Sport.cz se totiž Sparta v boji o Masarykův pohár proti Třinci bude muset obejít bez svého klíčového muže Davida Tomáška. Šestadvacetiletý útočník má kvůli zraněnému kotníku s takřka stoprocentní jistotou po sezoně.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Emoce na ledě plály. Rozhodčí uklidňuje rozmíšku mezi Davidem Tomáškem ze Sparty (dole) a budějovickým Jiřím Novotným.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

