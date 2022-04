Těžká rána pro Spartu před finále! Hvězdný Tomášek má po sezoně

Na hokejové Spartě stále ještě doznívá radost z postupu přes České Budějovice do finále extraligového play off, které si Pražané zahrají po šesti letech. Jenže jedna věc partě okolo trenérů Josefa Jandače a Miloslava Hořavy náladu kalí. A to hodně. Podle informací Sport.cz se totiž Sparta v boji o Masarykův pohár proti Třinci bude muset obejít bez svého klíčového muže Davida Tomáška. Šestadvacetiletý útočník má kvůli zraněnému kotníku po sezoně. Pražský klub krátce po poledni informaci Sport.cz potvrdil na Twitteru.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Emoce na ledě plály. Rozhodčí uklidňuje rozmíšku mezi Davidem Tomáškem ze Sparty (dole) a budějovickým Jiřím Novotným.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

