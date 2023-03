Tlak? Ten je v Brně vždycky obrovský. Cítím ale hlavně zodpovědnost vůči fanouškům, tvrdí Zaťovič

Ten je v Brně vždycky obrovský. Za sedm let, co hraju za Kometu, jsem si na to už zvykl. Cítím ale hlavně obrovskou zodpovědnost vůči lidem, kteří od nás čekají úspěch. Po hubených sezonách chceme fanouškům zase udělat mnohem víc radosti.

Můžou hrát rozhodující roli. To by měla být naše výhoda. Dominik Furch teď chytá fantasticky. My se mu budeme snažit co nejvíc pomoct.