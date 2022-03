Totální nesmysl, nepochopitelné! láteří Hadamczik s Antošem, že uprchlíci z Ukrajiny ovlivní klíčovou bitvu

Je to pro oba týmy zápas o všechno. Až úterní závěrečné kolo základní části hokejové extraligy určí, jestli poslední volné místo v předkole play off uzmou Karlovy Vary, nebo Litvínov. Obě mužstva si to rozdají v přímém souboji, Vervě stačí zisk jediného bodu. Energie navíc přišla o jednu velkou výhodu. Chemiky nemůže přivítat doma v KV Areně, ale musí vzít zavděk azylem v Chomutově.

Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Fanoušci Karlových Varů budou muset na klíčový duel posledního kola základní části proti Litvínovu do Chomutova.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK

Článek KV Arena se totiž v minulých dnech stala centrem pro pomoc válkou zasaženým ukrajinským uprchlíkům a stal se z ní sklad humanitární pomoci. „Musím velmi ocenit věcný přístup vedení města Karlovy Vary, jednatele KV Areny, ale i vedení klubu HC Energie, protože harmonogramu hokejových zápasů se rozšíření prostor uprchlického centra do haly samozřejmě výrazně dotýká," uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, že hokejová hala bude sloužit pro rozšíření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, založeného v minulém týdnu krizovým štábem Karlovarského kraje. „Moc všem děkuji za pochopení situace a vstřícnost, se kterou k tomuto řešení přistupují. Nyní je to jediná možnost, jak bez přerušení provozu centra můžeme kapacitu zdvojnásobit a urychlit tak odbavení ukrajinských občanů. Doufáme, že to pochopí i fanoušci HC Energie a další návštěvníci KV Areny, kteří očekávali první jarní akce," doplnil Kulhánek. Někteří karlovarští příznivci však těžce nesou, že hokejisté Energie v klíčovém utkání přijdou o domácí prostředí. Zvlášť když začátkem března byla zrušena všechna opatření proti covidu, takže podkrušnohorské derby mohl klidně sledovat „plný dům". „Je pro mě trošku nepochopitelné, že se nemohlo počkat ani tři dny, až se dohraje základní část, a stadion se hned musel zavřít. Myslím, že se to dalo zvládnout i jinak," řekl Milan Antoš, hokejový spolukomentátor České televize a autor sloupků na Sport.cz. Foto: Slavomír Kubeš, ČTK Gólová radost hokejistů Karlových Varů.Foto : Slavomír Kubeš, ČTK „Je pro mě nepochopitelné, co radnice ve Varech udělala. Chápu, že válka je přednější, ale sklad se přeci dal udělat i jinde na těch pár dní, než skončí základní část," kroutí hlavou v rozhovoru pro Sport.cz někdejší trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik. Je to pro mě totální nesmysl. Lidi chodí na hokej ve Varech celou sezonu a politici si vůbec neuvědomují, jaká dřina pro klub; s ohledem na jeho rozpočet; tahle sezona byla. A když teď můžou mít výhodu domácího prostředí a fanoušky v plném počtu na stadionu, tak jim to radnice zabije," podivuje se Hadamczik. „Kdyby Karlovy Vary nakonec do předkola nepostoupily, velkou vinu bych dával právě radnici," zakončuje 69letý trenér.

