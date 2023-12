Třinec po třech prohrách zabral, ale nadřel se. Žádná vánoční selanka, přiznal Moták

„Obrovská úleva. Potřebovali jsme najít společnou řeč a dnes se to podařilo. Všichni do jednoho jsme táhli za jeden provaz. Zjednodušili jsme hru a ještě více bojovali než doposud. I přesto, že se nám teď nedaří střílet góly, tak jsme je dnes ani nedostávali a to bylo pro nás důležité,“ pochvaloval si lodivod Třince Zdeněk Moták.

Lépe ale začali domácí, když se v 15. minutě ujali vedení. Jenže dlouho jim to nevydrželo. O tři minuty později srovnal ve svém třetím extraligovém startu premiérovou trefou v nejvyšší soutěži Holinka, který v listopadu teprve oslavil osmnácté narozeniny. Ocitl se z ničeho nic sám před Sedláčkem a chladnokrevně zavěsil.

Olomouc - Třinec 1:0 (15. Černý)

„Odrazilo se to ke mně náhodou. Měl jsem štěstí, ale to k tomu patří. Super pocit,“ liboval si Miroslav Holinka.

Olomouc - Třinec 1:1 (18. Holinka)

Puk, kterým se trefil, si okamžitě po gólu odvezl na střídačku. „Vystavím si ho na poličku,“ prozradil. Zdůraznil také, jak moc si váží, že může nastupovat vedle borců, kteří toho mají tolik za sebou. „Každý z těch kluků mi něco dává. Moc si vážím, že s nimi mohu hrát. Je to pro mě velká škola,“ liboval si třinecký teenager.

Slova chvály se dočkal i od kouče Motáka. „Máme hodně důležitých hráčů – střelců – zraněných, a tak jsme museli sáhnout do juniorky. Holinka určitě přesvědčil, a to nejen gólem, ten byl pro něj jen třešničkou na dortu. jeho výkon nebyl vůbec špatný. Kluci jako on nebo třeba Petr Sýkora, který nastoupil minule, musí být jako houby a nasávat do sebe všechny informace, co dostávají od spoluhráčů i soupeřů. Zkušenosti ze zápasů jsou pro ně k nezaplacení,“ prohlásil.

V poslední třetině už mladíka Holinku nechal na střídačce. Sestavu stáhl na tři lajny a Třinci ve 45. minutě zajistil tři body Roman. „Když je to tak na vážkách, jako tady, otevřené to bylo do samého konce, musí si to uhrát ostřílení hráči,“ dodal Moták.

Olomouc - Třinec 1:2 (45. M. Roman)

„Zápas měl celkově vysokou úroveň. Nebyla to žádná vánoční selanka. Fantastická byla i jeho kulisa. Lidem se musel líbit,“ dodal vzápětí.