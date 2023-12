Kometa padla i doma. Tahle porážka hodně bolí, přiznal po pátém nezdaru v řadě útočník Okál

Rovněž zklamaný kouč Komety Jaroslav Modrý litoval, že jeho mužstvo nebralo v báječné atmosféře ani bod. „Měli jsme výtečný vstup do zápasu, jenže nám tam z několika střeleckých příležitostí nic nespadlo. Pak to napadalo soupeři a my jsme poté honili výsledek. Bohužel se nám to nepovedlo. Velká škoda, že jsme nedokázali zužitkovat tak vydatnou podporu našich fanoušků. Nezbývá nám nic jiného, než si obout pracovní boty a co nejlíp se připravit na další extraligová utkání,“ plánoval okamžitě.