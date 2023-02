Třinec srazila kuriozita. Gól od hlavy nechápu, lamentoval Moták

Bílí Tygři dokázali kuriózním gólem vyrovnat a nakonec vydřít důležité dva body. „Vedli jsme, ale bohužel střela směřující mimo bránu trefí našeho beka do hlavy a puk se odrazí do brány,“ hořekoval nad smolným vyrovnáním nejlepší střelec soutěže Daňo.

Jak přesně branka na 2:2 padla? „Já to ani neviděl, jen jsem zavřel oči, a viděl jsem puk v bráně,“ smál se liberecký obránce Richard Nedomlel. Právě on v 51. minutě nahazoval puk na branku od modré. Trefil klečícího Lukáše Kaňáka a od jeho helmy puk zaplul za Kacetlova záda. „Padl se štěstím, ale to je potřeba. Když prohráváte, musíte tlačit a střílet. Ale začalo to už výborným uhráním souboje Jardy Vlacha, který podržel hráče na zádech,“ okomentoval vyrovnání domácí trenér Patrik Augusta.

„Druhý gól dostaneme od hlavy, to nechápu,“ kroutil hlavou třinecký kouč Zdeněk Moták. „Udělali jsme chyby. Nebylo jich hodně, ale bohužel jsme za ně byli potrestáni. Jak v první třetině, tak ve třetí a také v prodloužení. Z naší strany jsem tam však viděl maximální bojovnost, nasazení, obětavost, bylo tam vše. Jen mi chybělo proměňování šancí,“ doplnil Moták.

„Měli štěstí. Samozřejmě my jsme nějaké při našich gólech také měli, ale měli jsme to dobře rozehrané, a že jsme získali jeden bod, nás hodně mrzí,“ litoval Daňo, který střílel v prostřední části.

V její první minutě vyrovnal na 1:1 a v osmé skóre rovněž šťastným zásahem otočil, když trefil tyčku a puk se od Kváčových zad dokutálel za brankovou čáru. „Bohužel, puk mě špatně trefil od zad a odrazil se zpátky do brány. Gól z kategorie smolných, ale takové prostě padají. Doufám, že si tohle vybírám teď a v play off už se mi to stávat nebude,“ poznamenal gólman Severočechů Petr Kváča.

✌️ Otočili jsme zápas s Třincem a naděje na přímý postup do čtvrtfinále stále žije! 👊 #BTL pic.twitter.com/3TpS6zkq8e — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) February 15, 2023