Třinec vyprášil Plzeň, obránce Roth se vrátil gólem. Takový návrat těší, místy mi ale chyběl kyslík, usmíval se

„Takový návrat těší. Kdo říká, že ne, tak trochu lže. Já už ale na to, jestli dám gól nebo ne, tolik nehraju. Důležité je, že máme tři body, ty jsou pro nás nejcennější. Výsledek hovoří za vše, pomohla nám hlavně první třetina, kdy jsme za sedm minut dali tři góly. To se hraje vždycky líp," vykládal obránce, který se v extralize trefil téměř na den přesně po roce.

Tehdy skóroval v dresu Komety Brno, poté ale z extraligy zmizel a tuto sezonu začal v prvoligové Slavii Praha. „Moc jsem se těšil, protože jsem měl teď delší pauzu bez zápasů. A bylo to znát. Místy jsem toho měl opravdu dost," popisoval s úsměvem autor zlatého gólu Třince ve finále 2019 proti Liberci.

To je návrat jako hrom! 🚀 Vladimír Roth se trefil hned ve svém prvním zápase po návratu, navíc už ve 4. minutě! 🔥 #TRIPLZ #TELH pic.twitter.com/jUHB5JMfIF

Třineckým proti chybujícímu soupeři pranic nevadilo, že na střídačce scházel nemocný trenér Zdeněk Moták, místo něhož zaskočil Jozef Daňo z prvoligové farmy ve Frýdku-Místku. „Měl na starosti nás beky a zvládl to," usmíval se Jakub Jeřábek, jenž se na demolici svého bývalého týmu podílel třemi nahrávkami.

Nemocí poznamenaná Plzeň se gólu dočkala až v 55. minutě, kdy se v přesilovce trefil Holešinský. „Lítá tam něco v kabině, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme hrát, a ne si tam nechat naflákat tolik gólů. Utekl nám začátek, kdy nám to tam napadalo. Místo abychom hráli jednoduše, tak si to děláme složité," povzdychl si kapitán Západočechů Jan Schleiss.