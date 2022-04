Třinec vytasil nečekaný trumf! Vyčerpaný Mazanec pošetřil síly na pohár

Malinko mi zbylo, právě jsem si ty síly nechával na pohár, abych si je nevyplýtval u brány. (úsměv) Fakt už se těším, až sundám výstroj, má snad sto kilo. Je tu strašné vedro, měli by si pořídit klimošku. Hala dobrá, lidi také, ale to vedro je šílený. Byl jsem zpocený, v poslední třetině už mě chytaly křeče.

Dozvěděl jsem se to ve středu po večeři. Možná to trochu překvapivé bylo, Káca měl neuvěřitelnou fazónu, dřel celou sezónu, góly v minulém zápase nebyly jeho vina. Ale trenéři to tak vycítili a naštěstí to vyšlo.