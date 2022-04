Třinec vyvíjí tlak na rozhodčí! hřímá Rulík. A co hráči, kteří furt jezdí za sudími? vrací úder Varaďa

„Jenom že se tam (na střídačce Třince) vyvíjí tlak na rozhodčího. My to neděláme a oni to dělají. Ale stížnost... To není naše starost, to je věc rozhodčího," dodal Rulík, který ve druhém zápase těžce nesl uznaný rozhodující nájezd Svačiny a v tom třetím se mu nepozdávalo snížení Hrni na 2:3 z pohledu Třince. Rulík nebyl přesvědčený, že puk přešel celým objemem brankovou čáru, jak rozhodli sudí u videa.