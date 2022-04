Další sporný moment v neprospěch Boleslavi. Já ten puk v bráně neviděl! Já teda ne, čertil se Rulík

„Měli jsme to výborně rozehrané, Třinec už šel v závěru na samou hranici rizika a nakonec se mu to vyplatilo. Rozhodl faul Najmana, po kterém Třinec snížil na 2:3. Kdybychom hráli v pěti, myslím, že bychom vyhráli," mrzelo Rulíka.

Jeho tým tak ani nemůže těšit, že poprvé v sérii překonal gólmana Kacetla, jehož neprůstřelnost v play off se zastavila na 189 minutách. Ve 28. minutě pak Varaďa dokonce Kacetla po dvou gólech ze šesti střel vystřídal a poslal mezi tři tyče Mazance, který měsíc nechytal. „Není jeho stylem dostat takové góly. Byly lacinější, snadnější. Necítil jsem z něj to, co v předchozích zápasech. Ale Ondra už to hodil za hlavu a na další zápas bude nachystaný," je přesvědčený třinecký trenér.