Třinecký titul visí ve vzduchu. Bylo by to naprosto po zásluze, uznává trenér Pardubic

Třinečtí budou mít šanci ukončit finálovou sérii ve středu, tentokráte na hradeckém ledě, kam si přivezli vedení 3:1 v sérii. „Hradci by se musel povést historický zápis a obrat v sérii z 0:3 na 4:3. Vítkovice v semifinále ukázaly, jak je to těžké," popisuje šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr a jedním dechem dodává. „Třinec je hodně blízko."

Podle reprezentačního kouče české „20" a hokejistů Pardubic Radima Rulíka by se Oceláři stali mistry naprosto po zásluze. „Pokud to Třinec zvládne, tak to bude zasloužený mistr. V play off se jim povedlo vyřadit Spartu a Pardubice. Dostal se přes dva hodně velké kandidáty na umístění v popředí," líčí host hokejového pořadu Příklep.

Příklep s trenérem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Právě vyřazení Sparty a Pardubic hokejisty Třince správně nabudilo. „Získali tím finále i sebevědomí. S těmi zkušenostmi a kádrem, jaký mají, jim hraje všechno do karet a mají velkou šanci počtvrté udělat titul," uvědomuje si Rulík, pro kterého bylo překvapením „až" šesté místo po základní části. „Měli na víc, ale neznám příčiny," doplnil stříbrný kouč z posledního MS hokejistů do 20 let.

Třinec tak směle atakuje historický zápis z minulého století, kdy se Vsetínu povedlo vyhrát hned pět titulů v řadě. Oceláři by v případě letošního úspěchu měli na kontě čtyři. „Je potřeba říct, že je to čtvrtý titul v řadě, celkově pátý. Navíc stojí za zmínku, že dvojice Martin Růžička a Erik Hrňa usiluje o ten pátý. Je to unikát od doby vsetínské dynastie," poukazuje Kézr na legendární vsetínskou éru.