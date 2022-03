Tyčka, břevno, tyčka. Vítěznou třineckou zvonkohru zakončil Musil

„Brácha mi to dal dobře z pásma, šli jsme dva na jednoho, Nesty (Andrej Nestrašil) se tlačil do brány, ale já zkusil něco jiného než střelu," popisoval mladší z třineckých bratrů Kovařčíků.

Obloukem vytáhl brankáře Stezku mimo brankoviště a vystřelil. Puk ale zamířil nejprve do pravé tyčky, pak do břevna a od levé šel ven. „Jak jsem slyšel cinkat tyčky, říkal jsem si, že to snad není možné! Naštěstí tam David (Musil) byl. Kdyby z toho nebyl gól, tak by to bylo šílené," svěřoval se Michal Kovařčík.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Andrej Nestrašil z Třince a Dominik Lakatoš z Vítkovic.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Gól je gól a je jedno, jak padne. Minule daly Vítkovice gól po odrazu od mantinelu gól v přesilovce, dneska pomohl odraz nám. Tohle k hokeji patří," pousmál se trenér Třince Václav Varaďa. „Musím souhlasit. Nezáleží, kdo a jak ten gól dá. Počítá se každý. Štěstí k hokeji patří a někdy je právě tohle ta hrana úspěchu," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň.

Ani třetí utkání série nenabídlo brankovou smršť. První gól znovu padl až ve druhé třetině, a i ve třetím zápase série se z něj radovali Třinečtí.

„Těší mě výsledek, přidali jsme důležité třetí vítězství, nicméně náš výkon se mi upřímně moc nelíbil. Dali jsme sice první gól, ale pak jsme v přesilovce udělali hloupý faul a inkasovali. Po brance ve třetí třetině už jsem na hráčích ale viděl, že to dáme. Nepouštěli jsme domácí do šancí. Bylo to znovu vyrovnané, urputné utkání, ve kterém jsme byli malinko šťastnější," říkal Varaďa.

Vítkovičtí v úvodní třetině ubránili dvě oslabení, svou první přesilovku ve druhé dvacetiminutovce ale dokázali využít. Třinecký Kacetl kapituloval podruhé v sérii po střele Jana Bernovského.

„Snažíme se dát gól jako první, aby se nám hrálo líp, bohužel se to nedaří. Zatím jsme pokaždé dostali gól my, což nás nutí hru otevřít. Máme problém se dostat přes urputnou obranu, natož vystřelit. Nezbývá nám než věřit, že se to ve čtvrtém utkání změní, že nám tam spadne něco navíc," přemítal Bernovský.