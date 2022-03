Třinec je krok od postupu. Boleslav po nájezdech bere druhý bod

Opatrnější ráz zápasu se přenesl z první i do druhé části a vyústil v téměř půlhodinové čekání na první gól. Radovali se z něj ve 29. minutě Třinečtí, když Hrňa z brankoviště propasíroval za Stezkova záda přihrávku Chmielewského od zadního mantinelu. Oceláři také v třetím duelu série vstřelili první gól.

Domácí ale ještě stačili reagovat. Flick měl na holi vyrovnání, Kacetla však neprostřelil. Povedlo se to až Bernovskému během zkrácené přesilovky pět na čtyři. Ve třetí části ovšem vrátil náskok hostům Musil. Zápas mohl poslat do prodloužení Kovář, ale v 50. minutě mířil jen do tyče.