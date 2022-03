Poněkud opatrnější ráz zápasu s důrazem na defenzivu se přenesl i do druhé části a vyústil v takřka půlhodinové čekání na první gól. Výhodu vedoucí branky nakonec ve 29. minutě získali Třinečtí, když Hrňa z brankoviště propasíroval za Stezkova záda přihrávku Chmielewského od zadního mantinelu. Oceláři také v třetím duelu série vstřelili první gól.

Domácí ale byli schopni reagovat. Už Flick měl na holi vyrovnání, ale Kacetla neprostřelil. Povedlo se to až Bernovskému během zkrácené přesilovky pět na čtyři, když se po sérii rychlých přihrávek z první opřel do puku.

V nástupu do třetí části vrátil náskok hostům Musil, který po Kovařčíkově průniku a ráně do tyčky doklepl z brankoviště puk do síťky.