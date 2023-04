Udělali jsme další krok, ale je potřeba ještě jeden, zdůraznil po třetí výře kapitán Vrána

„Se to takhle sešlo," usmívá se Vrána. „Erik (Hrňa) je ve čtyřiatřiceti letech nejmladší v lajně, to je už na zamyšlenou. Ale tak s klukama se známe, snažíme se jen podpořit tým, dělat svou práci a být součástí týmu. Držíme se na puku, pokoušíme se dostat soupeře sem tam pod tlak a hrajeme dobře dozadu. Zaskakujeme, jak je potřeba, to je náš úkol," popisoval třinecký kapitán.

„Možná jsme měli někde vzadu, že jsme tam vyhráli oba zápasy, ale kluci jsou, a dneska se to potvrdilo, tady hodně zkušení. Téměř všichni mají těchto zápasů spoustu odehraných a vědí, co si můžeme dovolit. I proto jsme to po gólu Marka (Daňo) byli schopni udržet," líčil Vrána.

Třinecký kapitán opět chválil brankáře Ondřeje Kacetla, který si připsal třetí čisté konto v aktuálním play off. „Káca byl dnes velkej! Měl spoustu velkých zákroků, kluci na konci zblokovali obětavě spoustu střel, tak nějak to musí vypadat i v dalším zápase. Musíme se na něj nachystat, jako by to byl prostě jen další zápas. Nemůžeme do toho jít s tím, že vedeme tři nula na zápasy a že to bude něco jednoduchého. Hradec do toho vletí a zítra to zase bude velký boj," upozorňoval Vrána, jenž v průběhu finále v Třinci prodloužil smlouvu o další sezonu.