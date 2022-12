Unavený, ale šťastný. Tři body, čisté konto a třísla drží, liboval si olomoucký gólman Konrád

Jak se po dlouhé pauze cítíte znovu v bráně?

Unaveně. Dnes to bylo strašně těžké. Střel šlo na mě hodně. Jsem rád, že po porážkách v Litvínově a Plzni, kde jsme sahali po bodech a přišli o ně až v posledních minutách, jsme to tentokrát zvládli perfektně.

Třísla, která vás trápila, jsou už stoprocentně v pořádku?

Ano. Drží, a to mě těší.

Loni jste kvůli vážnému zranění chyběl ještě déle. Neměl jste obavy, že by to mohlo z pohledu léčby i letos dopadnout podobě?

V tomto případě bylo dopředu dané, jak dlouhý výpadek bude. Bohužel, když už jsem měl jít na led, přišla nemoc, a tak se mi to o týden protáhlo. O to byl návrat těžší. Znovu jsem začínal od nuly. V Plzni to bylo ještě špatné, teď naopak super. Tak to někdy chodí.

Radost jistě máte z třetího čistého konta...

Hlavní je, že bereme tři body. Jak už jsem říkal, dva předchozí zápasy jsme v jejich třetích třetinách nezvládli. Nyní jsme také vedli, a tak jsme si řekli, že to už musíme urvat za každou cenu, a to se nám podařilo. Takže super.

Zapotil jste se hlavně v přesilovkách. Mladá Boleslav jich měla hodně a vy jste odolal?

Bylo tam hodně závarů. Bránili jsme však výborně. Snad jen v jedné situaci, kdy mi puk zůstal pod rukou, jsme měli namále. Složil jsem se dolů, kdyby mi to náhodou vyplavalo. To se sice stalo, ale kluci to perfektně dostali ven.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Jan Eberle z Mladé Boleslavi, brankář Olomouce Branislav Konrád a Petr Strapáč z Olomouce.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Na domácím ledě jste vyhráli pošesté za sebou, jste na něm druhým nejúspěšnějším týmem v extralize. To je asi příjemné?

Určitě. Měli bychom to vylepšit ale ještě i venku. Tam nám to v poslední době skřípe. Věřím, však že v reprezentační přestávce, která nyní následuje, se dáme zdravotně do kupy, konečně nás bude dost a přijde to.

Co jste říkal na výkony vašeho parťáka Jana Lukáše, který v době vaší absence drtil statistiky?