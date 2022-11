ÚOHS potvrdil, že extraliga vybrala marketingového partnera správně. S tím nesouhlasil pardubický Dědek

Že by v tom byla zhrzenost, že ve svou společností v tendru neuspěl, ale Dědek odmítal. „Bojujeme za to, ať je vše v souladu se zákony. Jsem rád, že se nám podařilo zařídit, že BPA přidala oproti původnímu návrhu 400 milionů. Cítila konkurenci, k tomu nám ale dodali soupis všech podmínek. My říkáme, že takhle smlouvy podepsat nemůžeme. Naše marketingová agentura chtěla vyvolat tlak na BPA, stejně to chodí i v politice, protihráč podlehne jedině tlaku nabídky."