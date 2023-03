Urážky od fanoušků? Všude se najde někdo, kdo se chová jako hovado. V Brně vás poplivou, říká Pech

Porážka, vyřazení, konec snu o titulu, místo toho konec sezony. Je jasné, že na ledě to během vyřazovacích bojů vře. A k tomu si přidejte provokující fanoušky, kteří soupeře častují hrubými výrazy. „Je to play off, je to vyhecovaný. Těžko něco radit, ale přišlo mi nešťastné, že se rozhovor dělal pod kotlem Plzně," komentuje s odstupem Flynnův incident hokejový novinář.