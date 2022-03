Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, slavil karlovarský hrdina postup v azylu

Za hrdinu byl gólman Štěpán Lukeš, jenž čelil 38 litvínovským střelám. „Jsem absolutně vyšťavenej, už v závěru druhé třetiny jsem dostával křeče do nohou. Máme toho asi všichni plný kecky, ale byla tam ohromná vůle tu šanci na předkolo navzdory všem nepříznivým okolnostem nepustit," líčil brankář, kterého v klíčovém zápase překonal pouze Matúš Sukeľ z brejku. „Povedlo se mi trefit mezi betony, ale když jsme pak ztratili vedení, tak je to vlastně k ničemu," líčil zklamaný slovenský útočník hostů.

„Dá se říct, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty, protože ještě před pár dny byl pro nás živý i ten strašák, že zahučíme dolů do baráže. Ale zvládli jsme důležitý zápas v Plzni a nakonec udělali i ten poslední krok. Dostalo zabrat tělo i psychika, ale teď si odfrkneme a v pátek s čistou hlavou vletíme do předkola," radoval se Lukeš.

Litvínovští hráči konec sezony těžko nesli. „Přes kvantum šancí jsme dali jen jeden gól, na to se málokdy vyhrává. Když to Vary otočily, už jsme do nich jen marně bušili. Stáhly obranu těsně před gólmanem a my jsme za jeho záda žádný puk neprocpali," tvrdil obránce Matěj Stříteský.