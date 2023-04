Jordán si po konci v Rusku zamiloval Švýcarsko: Nejlepší na cestování, mám čas na rodinu

A tak ho mrzí, že angažmá v malém městečku skončilo takhle rychle. „Škoda, že tam nemůžu pokračovat. Ale to jsem věděl, už když jsem tam šel. Uvidíme, co bude dál. Nechávám to na agentovi. Rád bych zůstal v zahraničí, ale vím, jaká je situace. Obzvlášť ve Švýcarsku, kde může naskočit do zápasu jen šest cizinců. Je dost složité se tam dostat," připustil Jordán.