V Plzni skončil slovenský obránce Vitaloš

"Martin je mladý obránce, který potřebuje hrát, aby se i nadále rozvíjel. Potřebný prostor v našem týmu neměl. Po těžkém začátku sezony, který jsme prožili, se sestava ustálila a Martin by u nás neměl takové vytížení. Přejeme mu do budoucí kariéry jen to dobré," uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák na adresu účastníka mistrovství světa dvacítek z roku 2020.