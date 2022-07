V šatně nejhlasitější nebudu, nechám za sebe mluvit svou hru, říká hvězdná posila Vítkovic

„Změna je to velká, ale cítím se ve Vítkovicích opravdu velmi vítaný. Jsem nadšený a věřím, že tu zažiju něco jedinečného. Kluci jsou odhodlaní uspět a o to se snažíme, na tom makáme," popisuje úvodní dojmy z nového angažmá Mueller, jenž předchozí čtyři roky oblékal v české nejvyšší hokejové soutěži barvy brněnské Komety.

Ve 193 zápasech extraligy posbíral 222 kanadských bodů. A podobně dominantní chce být i v týmu z Ostravy. „Chci mít obdobnou roli jakou jsem měl v Brně. Asi nebudu nejhlasitějším hráčem v šatně, ale nechám za sebe mluvit svou hru a práci na ledě. Chci být ostatním příkladem, pomůžu komukoliv, kdo bude potřebovat. Jsem tady pro klub, a co po mě bude trenér chtít, to udělám," popisuje Mueller.

„Musíme být konkurenceschopní, to si říkáme od prvního dne. Kdyby tomu tak nebylo, vůbec bych tu nebyl. Nemělo by cenu tady hrát. Proti Vítkovicím bylo vždy těžké hrát a stejně nepříjemní chceme být zase. Ale to je jen začátek. Víme, o co nám jde a na tom pracujeme. Toužíme vítězit, proto o mě Vítkovice usilovaly. Abychom byli úspěšní," popisuje Američan.