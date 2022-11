Varaďa se Spartou do Třince? Asi by tu byla celá zeměkoule, smál se Nestrašil

A kdo ví, třeba do Werk Arény přijede v roli hlavního kouče Sparty strůjce třineckého mistrovského hattricku Václav Varaďa. „Myslím, že v tom případě by tady byl i Sportsnet, TSN i CNN.... Byla by tady asi celá zeměkoule na takový zápas. Uvidíme, necháme se překvapit," smál se Nestrašil.

Dokážete si představit, že by v Třinci na střídačce Sparty stál Václav Varaďa?

Venca je velmi dobrý trenér, který tady vyhrál tři tituly v řadě. Sparta by byla hloupá, kdyby ho nechtěla, tak to prostě je. Je to určitě skvělý kandidát na tuhle pozici, ale je to na něm. Vůbec nevím, jak to probíhá, jestli tam chce, nebo nechce. Ale myslím si, že každému týmu, do kterého by přišel, dá šanci vyhrát.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Třince se radují z vítězství 8:0 nad Kladnem.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Vám by jako trenér ve Spartě seděl?

Myslím, že to vůbec není o tom, jestli by tam seděl, nebo ne. A ani to není naše starost. My se soustředíme na to, co se děje u nás v kabině. Máme nové trenéry, nové kluky a hlavně chceme, aby nám to šlapalo. Všechno další jsou okolní věci, které zase tolik neřešíme.

Když jste nakousnul kabinu, od začátku vám chybí kapitán Petr Vrána. Jak funguje mimo led?

My máme kapitána Martina Růžičku, což je za mě skvělý kapitán. Je to borec, který tady dokazuje dlouhodobě skvělou výkonnost, pořád chce vyhrávat, takže kapitán super. Jestli myslíte Havrana (Vránu), tak ten nám samozřejmě chybí. Už se na stadionu začal objevovat častěji, jsme rádi. Je to pro nás i psychická vzpruha, že tady je. Po zápase mi nezapomene připomenout, že mám začít jezdit (smích).

Mluví Vrána v kabině, i když nehraje?

Víte co, zranění hráči nemají během zápasu přístup do kabiny. A i bez něj tam máme dost borců, kteří to dokážou nějak srovnat. On tady při rekonvalescenci moc nebyl, ještě to bude chvíli trvat, tak se soustředí hlavně na sebe, aby se dal do kupy.

Proti Kladnu vám zranění Petr Vrána s Tomášem Marcinkem tolik nescházeli. Asi jste nečekali, že to bude tak jednoznačný zápas, viďte?

Že to bude taková výhra, s tím jsme nepočítali a brali bychom ji všemi deseti. Před reprezentační pauzou takový výsledek potěší. Je fajn do ní jít s výhrou.

Co rozhodlo? Vaše zlepšená produktivita, nebo chyby Kladna?

Hlavně ta produktivita si myslím. Doteď jsme měli problém dávat góly v pět na pět a dneska nám to tam napadalo. Dva góly jsme dali v přesilovce, jeden v oslabení, musíme za to být vděční.

Utkání bylo věnováno dětem, ale neměl by v pohádce drak (ve znaku Třince) s rytířem (Kladno) prohrát?

Naše situace je taková, že před sebou pořád máme hodně práce a bereme každou výhru. Nejsme spokojení s tím, kde v jsme tabulce a míříme určitě výše. A je jedno s kým hrajeme, každý zápas chceme vyhrát. Taková mentalita tu byla vždycky.

Už si tým po slabším rozjezdu sedl?

Víte co, já jsem byl součástí týmu (Grand Rapids Griffins), který prohrál prvních osm zápasů sezony a pak vyhrál Calder Cup v AHL. Jde o to nepanikařit a věřit tomu procesu. Zajíci se sčítají až po honu. Sezona je hrozně dlouhá. Jasně, musí tam být určitý pocit, že když se prohrává, tak je něco špatně a musí se to zlepšit, ale nesmí tam být panika, což si myslím povedlo udržet. Několika takovými ubojovanými výhrami jsme se odpíchli a teď je to už trošku lepší.

Není škoda, že je reprezentační pauza, když jste se rozjeli?