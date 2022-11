MADE IN ENGLAND: Takový výstup by si neměl dovolit ani Ronaldo. Těžce nese, že už není nejlepší

Legendární fotbalista Cristiano Ronaldo z Manchesteru United rozbouřil Ostrovy. V rozhovoru pro Talk TV, z něhož se v anglických médiích objevily zatím jen úryvky, například řekl: „Pár osob mě tu nechce. A nejenom trenér (Erik ten Hag). Ale i další dva nebo tři lidi z klubu. A to nejen letos, ale i v minulém roce. Cítím se zrazen. Nemám respekt k trenérovi, protože on nemá respekt ke mně.“ Ronaldovým výstupem i další porážkou West Hamu se v pravidelném komentáři pro Sport.cz zabývá bývalý český reprezentant Daniel Pudil, jenž strávil sedm let profesionální kariéry v Anglii.