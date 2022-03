V Brně se tleskalo mladým Ukrajincům. Viděl jsem mámy od těch kluků plakat, říká útočník Komety Krištof

„Bylo to neskutečně dojemné a emotivní. Viděl jsem mámy od těch kluků plakat. Dospělí to prožívají mnohem hůř než děti, které ještě tolik nechápou, co se děje. Je moc dobře, že jsou všichni v bezpečí, a že mohli vidět zápas," říká slovenský útočník Komety Michal Krištof, který přispěl k triumfu svého mužstva dvěma góly. „Je skvělé, že přišli na jiné myšlenky. Byl to krásný úvod. Doufám, že ten nesmysl, co se teď na Ukrajině děje, co nejdřív skončí," přeje si vroucně.