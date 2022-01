Velkou motivací byl Jágr, hlásí posila Rytířů s 642 starty v KHL

„Přicházím na Kladno z klubu, který se v KHL pravděpodobně neprobojuje do play off a byly tam ještě nějaké další věci, kvůli kterým jsem se rozhodl změnit klub. Jsem rád, že jsme se domluvili s Kladnem. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych pomohl Rytířům k záchraně," prohlásil Arzamascev, který odehrál sedm zápasů i za ruskou seniorskou reprezentaci.

„Máme na Zachara velice dobré reference, což potvrzuje i to, že hrál tolik let stabilně KHL. Je mu teprve devětadvacet let, takže by měl být kvalitní posilou," věří Čermák.