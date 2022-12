Velký obrat v závěru. Šťastné vítězství, s bráchou hrozně nerad prohrávám, usmíval se kouč Mountfieldu

„V nájezdech jsme nebyli poslední dobou příliš úspěšní, a tak jsme zkusili poprvé v sezoně v nastavení power play čtyři na tři. Je skvělé, že nám to vyšlo. Bylo to šťastné vítězství, ale kluci zasluhují velkou pochvalu za vynaložené úsilí," radoval se ze dvou bodů kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Na střídačce Komety stál jeho sourozenec Patrik. „Od malička s bráchou hrozně nerad v čemkoli prohrávám. Jako trenér s ním mám zřejmě zápornou bilanci. Teď jsem si ji trochu vylepšil. Klukům asi donesu za odměnu něco do kabiny. Rozhodně ale nesmíme létat v oblacích. Už v pátek nás čeká další důležitý zápas s Litvínovem," připomněl hradecký kouč.

O výhru jeho mužstva se značnou měrou zasloužil útočník Lukáš Cingeľ, který nejprve vyrovnal na 2:2 a ve čtvrté minutě prodloužení přidal i rozdílovou trefu. „Už před jeho začátkem nám trenér avizoval, že to zkusíme ve čtyřech proti třem. Je super, že jsme skórovali," usmíval se Cingeľ, který v obou případech poslal puk do sítě netradičně z větší vzdálenosti. „Vyplynulo to ze hry," tvrdil.