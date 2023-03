Věřím, že nejlepšího střelce si pohlídám a Růža vyhraje produktivitu, smál se třinecký snajpr Daňo

Počtvrté to s Olomoucí konečně vyšlo?

Jsme za to rádi. Věřím, že před předkolem play off nás to nakopne, byť se ještě hraje v neděli. Podali jsme výborný výkon podpořený skvělým gólmanem Mazancem. Musíme si z tohoto duelu vzít všechna pozitiva, abychom takto fungovali i v těch dalších.

Za tři body jste vyhráli po měsíci, je to také úleva?

Určitě. Trvalo nám to přece jen hodně dlouho. Jak už jsem ale říkal, tady nám to teď ladilo, vyšly nám přesilovky, oslabení. Snad na vítězné vlně zůstaneme, v neděli to potvrdíme a naladíme se na předkolo.

Jaké to pro vás bude? V minulosti jste vstupovali do play off přímo...

Nepochybně náročné. Uvidíme, koho dostaneme. Hraje se jen na tři vítězné zápasy, a to může být ošidné. Chceme se ale připravit tak, abychom to zvládli v co nejkratší době a pak si před dalšími vyřazovacími boji odpočinuli.

Preferujete nějakého soupeře?

Nevyberete si. S každým to bude těžké. Měli bychom ale ukázat svoji sílu. Zkušeností s play off máme hodně a a doufám, že je i zúročíme.

Máte našlápnuto stát se nejlepším střelcem extraligy. Už jen bod vám ale chybí i na nejproduktivnějšího hráče, kterým zatím je váš parťák z útoku Martin Růžička...

Je to blízko. Doufám, že se už nic zásadního nestane a pohlídám si to, stejně jako Růža produktivitu. Bude pěkné, když si to takto rozdělíme.

Tato druhá meta pro vás není výzvou?