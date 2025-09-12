Hlavní obsah

Videomomenty z utkání Hradec Králové – České Budějovice

Hradec Králové - České Budějovice
Zuzana Kézrová, Michal Sobotka

Hradečtí hokejisté po výprasku ve východočeském derby (1:7) chtějí na domácím ledě odčinit nepovedený úvod sezony. Proti bude Motor, který začal prohrou s pražskou Spartou. Duel začne v 18:00. Sport.cz vám nabízí v této online reportáži nejdůležitější údaje a ve video ukázkách i všechny góly a nejzajímavější momenty zápasu. K dispozici je také živý audiokomentář od Českého rozhlasu.

