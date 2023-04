Výhoda sice zůstává na straně Hradce, Vítkovičtí ale dál drží naději na zápis do extraligové historie. Otočit sérii ze stavu 0:3 na zápasy se dosud žádnému týmu nepodařilo. Jeden rekord byl ale na dohled už v úterý. Délka duelu překonala sedmé finále z roku 2013, v kterém vyhrála Plzeň ve Zlíně 4:3 v 2. prodloužení v čase 96:15.

Vítkovice se musely obejít bez lotyšského útočníka Robertse Bukartse, který dostal trest na jeden zápas. V sestavě ho nahradil Švéd Tobias Lindberg. V brance zůstal Lukáš Klimeš, který ve čtvrtém utkání v Hradci Králové dostal poprvé v letošním play off přednost před jedničkou Alešem Stezkou a vychytal výhru 2:1. Do brankoviště Mountfieldu se poprvé od úvodního duelu čtvrtfinále vrátil Fin Henri Kiviaho místo Matěje Machovského. Po dvouzápasové pauze nastoupil útočník Aleš Jergl a poprvé v play off dostal příležitost bek Michael Gaspar. Mimo hru zůstali kapitán Radek Smoleňák a další forvard Marek Zachar.