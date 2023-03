Brno - Vítkovice 1:4 Stav série 1:2 Vítkovice otočily duel v Brně a ujaly se vedení v sérii

Minuta Min. Tým Hráč Akce 1. Okál 1 : 0 10. Kotala 1 : 1 17. Fridrich 1 : 2 45. Krenželok 1 : 3 59. Kalus 1 : 4 Záznam online reportáže

Hokejisté Vítkovic zvítězili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy na ledě Brna 4:1 a v sérii se ujali vedení 2:1. Kometu sice poslal už po 20 sekundách do vedení Zdeněk Okál, ale hosté už v první třetině góly Jakuba Kotaly a Petra Fridricha vývoj otočili. Vítězství pak potvrdili v závěrečném dějství Lukáš Krenželok a trefou do prázdné branky při hře domácích bez gólmana Marek Kalus. Čtvrtý zápas se odehraje ve středu v 19 hodin opět v Brně.

Foto: Václav Šálek, ČTK Petr Holík vítkovického brankáře Aleše Stezku nepřekonal.Foto : Václav Šálek, ČTK