Vítkovice zaslouží hold, jak se dostaly zpátky, ocenil střelec postupové branky Hradce Okuliar

Sérii Východočeši po neuvěřitelně vyrovnaném průběhu vyhráli 4:3 na zápasy. „I ten sedmý zápas byl fifty fifty, stejně jako celá série. Síly ubývaly a bylo to už především o vůli a asi taky o štěstí. O jedné takové střele, která mi tam padla," svěřoval se slovenský útočník. Nekřepčil radostí, nevtipkoval. Jen odpovídal. „Vítkovice si zaslouží velký hold, jak hrály a jak se dostaly zpátky do série. Zase rozhodoval jediný gól," pokračoval viditelně unavený Okuliar.

Není divu. Série trvala 577 minut a 53 vteřin. To je skoro deset utkání. „Jsme unavení, to je jasné. Zvládli jsme to a jsme za to šťastní. Před námi je ale ještě jedna série, takže na nějaké jásání není prostor," vykládal Okuliar.

Hradec vedl po třech zápasech série 3:0 a téměř nikdo o jejich postupu nepochyboval. Pak se ale začala karta obracet. „Těžká situace. Hokej je takový, že nikdy dopředu nevíte, co se může stát a hrana mezi štěstím a neštěstím je strašně tenká," říkal Okuliar a přiznal, že po šestém utkání, které rozhodl ve 139 minutě vítkovický kapitán Dominik Lakatoš hokejistům z východu Čech nebylo do zpěvu.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Radost hradeckých hráčů z postupu do finále.

„Nikdy to není jednoduché, pokud přijdete do postele o půlnoci, nebo ve tři ráno, jako my po zápase v Ostravě. Energie není moc, navíc po porážce. Ale klobouk dolů před každým za to, jak si sáhl na své dno," uvedl Okuliar.

„Každé utkání bylo o jednom gólu, o výkonech brankářů," zdůraznil Okuliar. „Nás držel Machy (Matěj Machovský) i Kivi (Henri Kiviaho), je zase Stezka, kterého bylo těžké překonat. Byl to klíčový hráč soupeře a dokázal, že má v NHL podepsaný kontrakt zaslouženě. Ale i Klimeš vychytal výhru. Jsou to gólmanské kalibry, a proto byly ty výsledky o gól," připomněl 22letý slovenský hokejista sérii, v níž se pět ze sedmi utkání rozhodovalo až v nájezdech nebo v prodloužení.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zklamaný brankář Vítkovic Aleš Stezka (vlevo) a Dominik Lakatoš z Vítkovic po inkasované brance.

Nebudou i kvůli tomu Hradeckým ve finále proti Třinci, které startuje už v úterý scházet síly? „Budeme na tom stejně jako Třinec. Taky hrál s Pardubicemi na sedm zápasů. Bude to náročné, play off stojí síly. Ale já věřím, že se s tím vypořádáme a půjdeme do série čerství," přemítal Okuliar.