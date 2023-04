Vítkovice znovu reagují. Majitel Smoleňákovi nevyhrožoval, Voráčkův tweet je lživý, tvrdí

Voráček pak v diskusi na sociální síti Twitter přidal svou informaci, která měla v tunelu mezi ledovou plochou a šatnami zaznít zřejmě poté, co Radek Smoleňák opustil tiskové středisko. „Je smutné, že prezident APK po zápase řve na Radka Smoleňáka (kapitán Hradce), že mu ukončí kariéru," napsal Voráček a odkazuje se na své debaty s účastníky zápasu.

To ale Aleš Pavlík, sportovní ředitel Roman Šimíček a manažer klubu Patrik Rimmel ve společném prohlášení důrazně odmítli. „Je pravdou, že po skončení utkání došlo mezi majitelem klubu HC Vítkovice Ridera Alešem Pavlíkem před kabinou rozhodčích k ostré výměně názorů s předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou. Je také pravdou, že následně se diskuze zúčastnil i kapitán Mountfield HK Radek Smoleňák a došlo i k výměně názorů mezi Pavlíkem a Smoleňákem, ve kterém došlo i na výrazy tvrdšího rázu. Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by Aleš Pavlík vyhrožoval Radku Smoleňákovi ukončením kariéry," uvedla trojice manažerů ve společném prohlášení.