Vítkovicím se bortí tým. Mimo je osm hráčů i gólman číslo jedna. Skládat sestavu je těžké, připustil trenér Holaň

„V minulé i této sezoně dostává více prostoru na ledě. Váží si toho a je za to i odměněný," chválil nejmladšího člena olomoucké sestavy 21letého Bambulu trenér Zdeněk Moták. „My spolu máme takovou malou sázku. Vsadil jsme se na začátku sezony, že nedá určitý počet gólů a on už je dal. Tak to teď v play off o vždy o jeden navyšujeme. Pořád s ním prohrávám a stojí mě to už docela dost peněz. Ale to nevadí," usmíval se po první výhře v předkole Moták.

„Hraje suprově. Já už ho v sezoně chválil, bruslí mu to, je nebojácný. To ho pak odmění. Když mu gól vzali včera, tak se ho dočkal dneska," velebil parťáka z útoku ve druhém zápase dvougólový Jan Knotek.

„Cílem je vždy venku alespoň jednou vyhrát. Škoda, že jsme to neurvali i včera, ale na to už nemá cenu se dívat. Super, bereme jeden bod a budeme to chtít doma ukončit," pokračoval centr druhé olomoucké řady.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na ledě to jiskřilo. Zleva Samuel Bitten z Vítkovic a Jan Švrček z Olomouce se postrkují.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovice se před odvetami na Hané dostaly do obtížné pozice. A nejen proto, že doma jedno utkání ztratily. Přišly i o klíčové hráče. Po prvním utkání série vypadli obránci Roman Polák a Petr Gewiese, kteří byli zranění už na konci základní části. K nim se přidal také brankář Aleš Stezka a střelec Dominik Lakatoš, jenž odstoupil po první třetině druhého utkání série.

Mimo sestavu jsou dlouhodobě Roberts Bukarts, Rostislav Marosz i Rob Flick. „Je play off, o zdravotním stavu hráčů se bavit nebudeme. Až skončí play off, určitě řeknu, jak na tom jsou. Nicméně je strašně těžké bez nich skládat sestavu," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.