Dvougólový Knotek: Důležité jsou nebezpečné střely. Jen to tam posílat, aby se neřeklo, nemá úplně smysl

„Je to klasika. Cílem je vždy venku alespoň jednou vyhrát. Škoda, že jsme to neurvali i včera, ale na to už nemá cenu se dívat. Super, bereme jeden bod a budeme to chtít doma ukončit," zdůraznil Jan Knotek.

Vítkovice mají velké potíže při skládání sestavy. Oproti prvnímu utkání vypadl brankář Aleš Stezka, do druhé třetiny druhého zápasu už nenastoupil střelec Dominik Lakatoš. Vnímali jste jejich problémy?

Samozřejmě se to k nám dostalo. Řekli jsme si, že druhý brankář může být lehce nervózní, tak na něm budeme zkoušet střílet víc. Dan je ale výborný gólman, zase tam takovou slabinu nevidím. Ono se stejně ve hře moc nezměnilo. Pořád to je urputné, nasazení stejné jako včera. My jsme ale byli tentokrát od první minuty lepším týmem.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na ledě to jiskřilo. Zleva Samuel Bitten z Vítkovic a Jan Švrček z Olomouce se postrkují.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Říkáte víc střílet? Statistici vám napočítali 17 střel, to není zrovna moc...

Něco jsme si řekli, realita byla jiná (úsměv). Ale jestli jsme dali tři góly ze sedmnácti střel, tak to není špatný. Důležité je, mít nebezpečné střely. Jen to tam posílat, aby se neřeklo, to taky nemá úplně smysl.

V čem jste kromě gólů ve druhém utkání Vítkovice předčili?

Asi bruslením. Dostávali jsme se do větších šancí. V tlaku v našem útočném pásmu. Vítkovice jsme narozdíl od prvního zápasu nepouštěli do šancí. Pohlídali jsme si to a vyšlo to.

Zápas skončil hromadnou potyčkou, v play off normální věc?

Nedalo se čekat od play off asi ani nic jiného než šarvátky. Hrajeme obden proti sobě, antipatie k určitým hráčům už se kupí. Takže jo, je to normální. (úsměv)

V úvodním zápase přišel váš spoluhráč z lajny Jan Bambula kvůli úspěšné trenérské výzvě Vítkovic o premiérový gól v extraligovém play off, dnes to byl ale on, kdo vás poslal už v 5. minutě do vedení. Zasloužil si ten gól nejvíce?

Hraje suprově. Já už ho chválil, bruslí mu to, je nebojácný, jen tak dál. To ho pak odmění. Když mu gól vzali včera, tak se ho dočkal dneska.

Dal jste dva góly, který z nich byl ten klíčový? Vítězný, nebo ten na začátku druhé třetiny na 3:1?

To je těžké. Asi ten třetí, dal nám větší klid. Nebylo to o jeden gól a nemuseli jsme se strachovat, že o náskok jednou brankou přijdeme. Byly to obě povedené akce. U prvního gólu jsem viděl Honzu Bambulu, jak tam metelí do pásma, tak jsem mu jel pomoct a krásně se to ke mně odrazilo. Tomu druhému předcházela střela Jirky Ondruška krásně do pohybu. Ideální situace.

Vítkovice pečlivě střeží Davida Krejčího, otevírá se tím více prostoru i pro vaši lajnu?

My zase chodíme na tu jejich první... takhle jsme nad tím nepřemýšleli. Více prostoru na ledě mají asi především ostatní kluci z jeho lajny, protože ten hráč s ním fakt jako jezdí jako ocásek. Má to těžké.

Fandové vás v Ostravě podpořili, byli hodně slyšet. Navnadili vás na domácí utkání?