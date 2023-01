Vítkovický pátek třináctého, pád s posledním. Nešly nohy, ruce ani hlava, povzdychl si Holaň

Do stejného týmu si pro hráčskou výpomoc do obrany, kde scházeli distancovaní Koch a Gewiese, sáhly i Vítkovice. Dres Vítkovic oblékl po šesti letech 31letý Adam Sedlák. „Šance zahrát si zase v extralize potěšila. Je to změna, ale hrálo se mi dobře. Škoda, že nám to dnes nešlo. Nějak nám to nebruslilo, nechodily puky. I tak jsme nějaké šance měli, ale bez gólu se vyhrát nedá," vykládal Sedlák.