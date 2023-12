Posila pro Vítkovice! Z Pardubic jim vypomůže dvojnásobný mistr extraligy

👋 Tomáš Vondráček odchází do Vítkovic. V Ostravě bude hostovat do konce ledna. Hodně štěstí, Vondrc! ℹ️ https://t.co/qBmED3yhFw pic.twitter.com/jYyh0nPXT8

„Jsme rádi, že nám Pardubice vyšly vstříc a že do konce ledna můžeme využít služeb Tomáše Vondráčka. Je to výborný útočník, velmi zkušený, do minulé sezony působil jako kapitán v Karlových Varech, a to, že je v kádru silných Pardubic, jen svědčí o jeho hráčských kvalitách. Věříme, že nám pomůže.“ říká sportovní ředitel, a zároveň asistent trenéra Vítkovic Roman Šimíček.