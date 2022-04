Voženílka úspěch Motoru nepřekvapil. Komu bude fandit ve finále?

Šestadvacetiletý útočník do týmu Pražanů zamířil těsně před Vánoci, na konci ledna už ale putoval zpět na jih Čech. Za Spartu stihl jen osm zápasů. „Ale mám tam dost kamarádů, navíc na titul čeká už patnáct let. Ovšem Třinec je ohromně silný. Těším se, potkají se dva nejlepší týmy v Česku. Je těžké se rozhodnout, komu budu fandit," přiznal Voženílek.

„Jsem rád, že jsem mohl sezonu ukončit na ledě. Dařilo se mi už ve čtvrtfinále proti Pardubicím a nechtěl jsem sledovat zápasy z nemocnice," prozradil Voženílek, který se po zranění zapojoval i do mnoha šarvátek. „Spoluhráčů jsem se musel zastat. Ale hlavu jsem trochu schovával," připustil.

Sám byl jedním ze sedmi hokejistů, kteří prožili loňské trápení Jihočechů a poslední místo v tabulce. O to víc ho mrzí, že o tolik zkušenější a silnější tým letos nedokázal do finále postoupit. „Máme několik starších hráčů, pro které to mohla být poslední šance zahrát si o titul. Několik jich odejde, někdo možná skončí kariéru," mínil Voženílek.