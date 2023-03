Všechno na levačku, mrzí Martince. Obdivuje diváky, že navzdory dlouhé pauze vydrželi

Nechtěl příliš spekulovat, proč se problémy s ledem v poslední době opakují stále častěji. „Nevím, zda je to náhoda, nebo nikoli. Možná to bude i tím, že většina stadionů má nové mantinely," přemítal.

Zaťovič už raději přemýšlel o středečním duelu, v němž bude chtít Kometa Ostravanům prohru vrátit a srovnat sérii na 2:2. „Musíme se ještě víc tlačit před vítkovickou branku. Chce to navýšit důraz a při každé příležitosti pálit. My se mnohdy zbytečně snažíme přihrávat do ještě lepší pozice. A pak často trefujeme hokejky protihráčů. To musíme v každém případě změnit," burcuje brněnský veterán.