Všichni jsme to chtěli dohrát. Led však nebyl bezpečný, vysvětloval v Olomouci sudí Šindel

Sudí se podle něj snažili být co nejvíce transparentní. „Chtěli jsme znát názor všech. Absolutní shoda ale chyběla, proto jsme to ukončili. Když se led projel napříč, bylo to v pohodě. Proběhly ale nějaké zkoušky, byla tam ostřejší brzda a hráč, který na rýhu najel zavrávoral, podlomil se. Nebylo to zkrátka bezpečné. Mohlo se to dohrát a nemuselo se nic stát. Každý z nás, kdo by byl pro dohrání a něco by se stalo, by si to sebou nesl do konce života. Víc to nemá smysl komentovat," zdůraznil.