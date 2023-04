Vyhrávat a získávat tituly nikdy neomrzí, shodují se třinečtí veteráni

„Tohle nikdy neomrzí! Čím jsem starší, tím je to lepší. Všichni jsme to dokázali a já jsem za tyhle kluky moc šťastný. Jsem rád, že to tak dopadlo. A můžeme jít slavit," říkal bezprostředně po zisku čtvrtého titulu pro Třinec v řadě Růžička.

„Je to přesně tak. Nikdy to neomrzí, protože je to krásné. Mám jich pět, ale někomu se to nepovede ani jednou. Přál bych každému zažít podobný pocit, i když by to třeba bylo jen jednou, protože pokaždé je ten pocit nádherný," přidal se Hrňa, který v letošním play off vstřelil dvě branky a přidal jednu nahrávku. Oba góly vstřelil v semifinále Pardubicím.

Růžička ukončil play off jako nejproduktivnější hráč (Ve 22 zápasech získal 17 bodů za 9 gólů a 8 asistencí). „I tohle je neuvěřitelné. Ani v těch nejhlubších snech bych si tohle nepředstavoval. Je to doslova fantazie. Pocity jsou neskutečné a jsem rád, že to zase takto dopadlo," usmíval se Růžička.

K bodovému vítězství mu pomohlo, že Třinec jako první tým v extralize došel k titulu až z předkola. „Ukázali jsme, že i z předkola to jde. Jsme vzorem pro další týmy. Je to samozřejmě těžší cesta, ale o to větší zažíváme nyní euforii," vykládal Růžička.

Třinci se do cesty postavili letos favorizovaná Sparta ve čtvrtfinále a v semifinále Pardubice. Rozjeté Oceláře ale jen přibrzdili. „Pracovali jsme od začátku dokonce, ať už proti Litvínovu, tak proti Spartě, Pardubicím a nakonec i Hradci Králové. Kdybychom jen věřili a nic proto neudělali, tak by nás Hradec porazil, protože je to skvělý tým. Museli jsme se pro výhru obětovat tak, jako poslední roky," popisoval berounský rodák Růžička, jenž bude v Třinci působit i v příští sezoně příští sezoně.

Naopak o budoucnosti rodáka ze Vsetína Hrni, který působí v Třinci od sezony 2007/2008 a v týmu pětinásobných mistrů v posledních dvou sezonách plnil převážně roli třináctého útočníka, se teprve rozhodne.