Vyprodané arény a jiný hokej! Expert chce v play off co nejvíce týmů

Letos v Česku dostalo šanci zahrát si play off dvanáct týmů. Moderátor Příklepu Honza Homolka připomíná, zda takový počet trochu nedegraduje dlouhou základní část soutěže. „Čím víc týmů bude play off hrát, tím lépe. Jsou vyprodané arény. Hokej má tady úplně jiný náboj než v základní části," přesvědčuje Kučera.

Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr, který byl druhým hostem Příklepu, přemítá, že je velmi složité najít správný model, jak hrát play off. „Problém je, koho začlenit do předkola. Měli jsme model, že šest týmů šlo rovnou do čtvrtfinále a týmy ze sedmého až desátého místa šly do předkola. Další čtyři hrály o udržení. Když tam není nikdo odpadlý, má i tohle svůj náboj a dynamiku. Třeba letos by to bylo zajímavé," myslí si novinář specializující se na hokej.