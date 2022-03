Vysvětlení kolapsu hledali Hanáci těžko. Třikrát to tam prostě majzli, lamentoval olomoucký Burian

Hanáci kolaps, který je postihl nechápali. „Nehráli jsme vůbec špatně. V prvních dvou třetinách jsme měli dostatek šancí, i vyložených, na konci druhé jsme dokonce nastřelili tyč, mohlo to být veselejší. Dostali jsme však gól dna 2:1 přinesený do brány a pak jsme bohužel nezvládli závěrečnou třetinu. Bylo v ní pár zajímavých okamžiků od všech aktérů na ledové ploše a my jsme o ten jeden gól byli horší. Kdybychom vyhráli, měli bychom to asi moc lehké. Musíme se holt soustředit na poslední boj," prohlásil hořce kouč Mory Zdeněk Moták.

Útočník Vilém Burian také hodně litoval neproměněných šancí, které domácí spálili hlavně v první třetině. „Neměla skončit jen 1:0. Skóre mělo být vyšší. Pořád jsme ale po dvou třetinách vedli 2:1 a v poslední době se nám dařilo tyto výsledky uhrávat. Teď nám to však tam napadalo," kroutil hlavou zkušený útočník, který v utkání vstřelil gól a připsal si dvě asistence. „Podařily se nám krásné akce. Radost z nich však prohra kalí," podotkl.

Důvody, proč utkání Hanáci nedotáhli do úspěšného konce, hledal i on těžko. „Po dvou třetinách jsme byli plní optimismu a věřili, že tu třetí dáme. Nepovedla se nám však. Inkasovali jsme třikrát, na což jsme odpověděli jen jednou, a to určilo výsledek. Proč, to se těžko vysvětluje. Nemyslím si ale, že bychom něco podcenili. Třikrát to tam prostě majzli. Jednou to nějak prolítlo přes clonu, pak to dvakrát vyplavalo z chumle, dostal se k nim puk a hned to tam hvízdli. Možná jsme byli v klíčových situacích málo důrazní. Těžko říct. Někdy se to tak semele, bohužel," lamentoval Burian.