Každý zápas s Olomoucí je boj a my v něm byli šťastnější, říká vítkovický Lakatoš

„Hráli jsme dobře už včera, ale neproměňovali šance, netrefovali správná místa. Dnes nám to naopak do brány napadalo. Byl to ale znovu urputný boj. My to ale zvládli, vyhráli, prodloužili si sezónu a máme před sebou ten nejdůležitější duel. Je to prostě pro nás nesmírně cenné vítězství, ale s respektem k soupeři. Každý zápas s Olomoucí je válka a my v ní tentokrát byli šťastnější," radoval se po utkání vítkovický útočník Dominik Lakatoš, který k výhře svého týmu přispěl gólem a asistencí.

Obrat, který přišel ve třetí třetině, přičítal především jednoduchosti. „Hráli jsme hodně dopředu, rychle otáčeli puky a domácí s tím měli problém. Taková hra, když jdete do cíleného tlaku, žádnému soupeři nevoní," tvrdil čtyřiadvacetiletý hráč.

Nervozitu, v době, když prohrávali 2:0, Vítkovičtí podle něj necítili. „V té chvíli jsme si řekli, hoši zkusme to ještě, přece nechceme mít 15. března konec sezóny, síly v nás jsou! No, a semkli jsme se, pomohlo nám to a otočili jsme to," uvedl snajpr Ridery.

V samém závěru ještě Vítkovice musely čelit početní výhodě Hanáků pět na čtyři. „Bylo nám jasné, že to musíme za každou cenu ubránit a jít si za vítězstvím. Kdyby vyrovnali, bylo by to pro nás strašně těžké, v hlavách se nakopnout zpátky. Takže pokyny trenérů byly před tou přesilovkou jasné. Pojďme puk sežrat, ať neprojde na bránu," prozradil.