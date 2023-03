Vztek a křivda Litvínova. Čekali přerušení, ale dostali gól. Miluju peníze, odmítl komentář Mlejnek

Severočeši v utkání třikrát využili přesilovku, zápas do prodloužení poslal 66 vteřin před třetí sirénou při hře bez brankáře Matúš Sukeľ. V něm sedmou přesilovku v utkání nevyužili a o pár minut později vstřelil rozhodující pátý gól Třince Jakub Jeřábek.

„Dostali jsme přesilovku, kterou jsme nevyužili. Oni naopak z naší malé chyby v závěru těžili. Jsme ale připraveni bojovat až do konce a neuhneme," komentoval autor dvou litvínovských branek Nicolas Hlava.

Zatímco Oceláři slavili druhé vítězství v sérii, hosté si chtěli křivdu vyříkávat jak s rozhodčími, tak i s protihráči. A k hromadné bitce nechybělo moc. Hostům se pranic nelíbilo, že rozhodčí před rozhodující trefou v 67. minutě neodpískali domácím zakázané uvolnění.

„Metrové," soptil Reichel poté, co si v šatně prohlédl záznam. A raději bouchl dveřmi, aby jeho další komentář ke klíčovému momentu utkání nebyl slyšet. Ani trenér Litvínova Karel Mlejnek klíčový moment prodloužení před novináři rozebírat nechtěl. „Miluju peníze," prohodil pouze.

„Chápu jejich rozčarování, asi to bylo sporné," připustil domácí obránce Jeřábek. „Takových a podobných situací je ale v celé sezoně strašně moc. Jak je ten hokej teď rychlejší než v minulosti, tak to mají rozhodčí docela těžké. Ale ty věci jsou sporné na obě strany. Vyhodnotili to, jak to vyhodnotili a nedá se s tím nic dělat. I my jsme si párkrát v zápase museli říct, že už se tím nebudeme zabývat a půjdeme dál," řekl autor dvou posledních třineckých branek ve druhém utkání série.

„Už když jsem dal na konci třetí části (v čase 56.57) ten gól v přesilovce, tak jsem si říkal že bude vítězný. Ale znovu to dokázali srovnat a tím se dostali na koně. Tak jsem si řekl, že ho tam fláknu ještě v prodloužení. Byla to schovaná střela a štěstí pro nás," usmíval se Jeřábek.

Série se nyní přesouvá do Litvínova a domácí už nesmějí ani jednou zaváhat. Třetí utkání se hraje v sobotu 11. března. „Oba zápasy u nás byly vyrovnané a mohly se překlopit na obě strany. Nebylo to lehké doma a nebude to snadné ani tam," upozornil Jeřábek.