Z 3:0 na 3:3 zažil na vlastní kůži. Ticho před bouří, vzpomíná Kváča na potlačené povstání Sparty

Ten už Bílí Tygři v Praze zvládli a zarazili historický obrat. „I když to Sparta tehdy dotáhla, pořád jsme si hodně věřili i na ten sedmý zápas. Říkali jsme si, že když už jsme takhle blízko, dokážeme to zvládnout. Nálada v týmu byla pořád úžasná. Pamatuju si, že jsme všichni byli napjatí, vybavuju si takové ticho před bouří, jak byl každý soustředěný," vrátil se o dva roky zpátky gólman Liberce Petr Kváča, který se dokáže vcítit do současných pocitů východočeských hokejistů.

Byl v podobné situaci. Bílí Tygři tehdy na ledě Sparty vyhráli 5:1 a 3:1 a dalším triumfem doma 3:2 v prodloužení si zajistili tři mečboly. Řepík a spol. ovšem postupně všechny po výhrách 5:0 a dvakrát v prodloužení 3:2 vymazali.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Michal Řepík ze Sparty Praha.

„Stačil nám tehdy jeden krůček a byli jsme ve finále. Bylo to psychicky obrovsky náročný. Soupeř taky věděl, že jedna porážka a má po sezoně, už neměl co ztratit. Do sedmého zápasu jsme se už snažili jít s čistou hlavou. Říkali jsme si, že si ho chceme nadosmrti zapamatovat a na ledě necháme všechno a postoupíme. Už to bylo o jednom zápase, chtěli jsme do něj dát maximum a co se má stát, stane se. Alespoň já to takhle cítil," vybavuje si 25letý gólman. S Libercem letos ve čtvrtfinále právě na hradecký Mountfield nestačil. Po třech u Bílých Tygrů končí a v příští sezoně bude chytat ve Švédsku za BK Rögle.

„A taky musíte dát kredit týmu, který to za stavu 0:3 nezabalí a sérii ještě dokáže srovnat. Platilo to pro Spartu a teď i pro Vítkovice," poznamenal Kváča, který s parťáky sedmý duel vyhrál 2:1 po gólech Vitáska a Najmana. Kváča tehdy k postupu přispěl 19 zákroky.

„Matně si vzpomínám, že jsme tomu zprvu ani nemohl věřit, že jsme už vyhráli. Až když na mě kluci naskákali, tak jsem si říkal: Ty jo! dokázali jsme to," popsal moment, jak Spartě nedovolil dokonat historický obrat z 0:3 na 4:3, jaký se v české extralize ještě nikdy nikomu nepovedl. Šanci nyní mají Vítkovice.

Do sobotní bitvy však půjdou oba týmy s rekordně dlouhým zápasem v nohách. Vyčerpávající bitvu ukončil Lakatoš až v čase 138:51. „Pro kluky to bude nesmírně těžký. Skončíte v půl dvanáctý, musíte se najíst, chvilku zabere, než usnete. Pak cesta do Vítkovic a hned v sobotu zápas, ve kterém musíte znovu předvést maximum. Na druhou stranu jsou kluci profíci. Asi budou dávat pozor na vše, aby nikdo neudělal větší chybu a rozhodovat budou zase maličkosti. Fyzicky to bude obrovsky těžké, možná i víc než mentálně," předpověděl Kváča s tím, že se neodvažuje tipnout, kdo do finále nakonec postoupí.

„Extraliga je v této sezoně tak extrémně vyrovnaná, že každý zápas je úplně jiný. Víme, jakou sílu má Hradec, ale taky jakou měly Vítkovice. Vůbec nelze odhadovat, jak to dopadne," uzavřel Kváča.