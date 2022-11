Boleslav se vzepřela osudu. Někde v nás ta síla dříme, říkal Kousal po neskutečném obratu

S bilancí 1+3 se na otočce podílel Pavel Kousal, jenž se už posunul do elitní desítky kanadského bodování. „Po první třetině, kdy jsme byli ve všech směrech hrozní, by si na nás už asi nikdo nevsadil, ale povedl se super obrat. Šest kousků jsme v sezoně ještě nikomu nedali, navíc jsme to celé stihli za druhou půlku zápasu," říkal pro ČT útočník, jenž před dvěma týdny slavil 24. narozeniny.

Pro Litvínov to byla krutá rána, po vystřídání boleslavských gólmanů už ale na náhradníka Novotného nevyzráli. „Místo abychom při výrazném náskoku hráli zodpovědně a jednoduše, tak jsme ztráceli puky. Nikde jsme nebyli včas a vezlo se to s námi z kopce, takže se slibně rozehrané utkání nepovedlo ukopat," líčil útočník hostů Šimon Stránský.

Právě on přitom v rozpětí 163 vteřin prvního dějství umocnil vedení Vervy. „Dva góly v jedné třetině jsem dal naposledy někdy v dorostu. Jenže pak to byla z naší strany dost bída. Moc nás mrzí, jak jsme v tom ke konci Denise Godlu nechali vykoupat," připouštěl spolu s Estephanem nejproduktivnější litvínovský hokejista (7+12).

„Bylo jasné, že Boleslav po špatném vstupu do zápasu se svou hrou něco udělá, a my jí to celé usnadnili tím, jak jsme přistoupili k hájení vedení. Pět vyloučených za fauly v útočném pásmu, k tomu vážně nevím, co dodat," zlobil se kouč Karel Mlejnek.