Zázrak z Plzně šokuje nepřející fanoušky. Vždycky se to povede, směje se Andrašovský

Daleko to Plzeň nemá ani do elitní čtyřky, což by zaručovalo týmu rovnou účast ve čtvrtfinále play off. „Nejsou daleko, ale nakonec čtvrté místo uhraje Třinec," myslí si Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz. Ihned ale zdůrazní, že bez ohledu na to, se mu líbí, jak to v Plzni funguje. „Umí zapracovat hráče do týmu, jak tam dostávají hráči příležitost, jak v klubu hráče nezatracují, jak dostanou čas. Mají s nimi trpělivost," pokračuje novinář.

V týmu přitom nenajdete hvězdy. „Mužstvo je zdánlivě nonameové, ale na ledě to funguje a myslím, že se v Plzni mohou těšit na play off," tvrdí přesvědčivě Kézr. Optimismus ale rychle brzdí, když Indiánům připomíná neslavné konce ve vyřazovací části. „Jiná věc je, co přijde v play off, s tím má Plzeň špatné zkušenosti. Jediné, co ji může potěšit, že to pravděpodobně nebude s Olomoucí. Bude hodně záležet, co tam dokáže předvést," dodává.

