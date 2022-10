Zbláznili se snad v Kladně?! Jágr už není veden jako hráč ani jako majitel. Je z něj fyzioterapeut

Do zápasů nenastupuje, v probíhající sezoně dosud neodehrál jedinou minutu, přesto Jaromír Jágr při extraligových kláních na střídačce Kladna nechybí. Jenže z jakého titulu, když je to majitelům klubů zapovězeno? Jsme přeci Češi, tak něco vymyslíme, řekli si nejspíš na Kladně. A tak z 50leté hokejové legendy udělali fyzioterapeuta. Co na tom, že do jeho péče byste se dobrovolně nejspíš nesvěřili...

Foto: Vít Šimánek, ČTK "Fyzioterapeut" Jaromír Jágr (uprostřed) na střídačce Kladna během zápasu se Spartou. Úplně vlevo "hlavní trenér" Václav Blažek.Foto : Vít Šimánek, ČTK

Článek Pokud byste měli možnost nahlédnout do Zápisu o utkání mezi Kladnem a Spartou, konkrétně do kolonky „Osoby na hráčské lavici domácího týmu", museli byste si protřít oči, jestli opravdu dobře vidíte. Jako reálnější by se spíš jevila možnost, že funkce u jednotlivých osob na kladenský střídačce; čest výjimkám; odpovědná osoba pomotala. Foto: Jan Škvor, Sport.cz Část Zápisu o utkání mezi Kladnem a Spartou, která ukazuje, které osoby a v jaké funkci jsou na střídačce Rytířů.Foto : Jan Škvor, Sport.cz Posuďte sami. Hlavní trenér Otakar Vejvoda je veden jako funkcionář. Naopak vedoucí týmu Václav Blažek jako hlavní kouč. Trenér brankářů a videokouč Radek Jirátko zase jako vedoucí týmu. A z Jaromíra Jágra je... Fyzioterapeut! Zbláznili se na tom Kladně? napadlo by logicky leckoho. Jenže opak je pravdou... Rytíři sáhli k sofistikovanému řešení. „Václav Blažek má opravdu jako jediný v tuto chvíli A licenci," vysvětluje tiskový mluvčí Kladna Lukáš Jůdl, proč jako hlavní trenér není veden Otakar Vejvoda, Jiří Burger ani Miroslav Mach. Tipsport extraliga Otřes mozku, zlomený nos! Co už by se muselo stát horšího?! nechápal Patera jen dvojku pro Klepiše „Nicméně Ota Vejvoda má A licenci také, ale udělanou ve Švédsku. Řeší se administrativní kroky k tomu, aby ji měl uznanou i v Česku," doplňuje Jůdl. A pak je tu Jaromír Jágr, hokejová legenda, stále aktivní hráč (byť v aktuálním ročníku ještě nenastoupil) a majitel kladenského klubu. A čerstvě i fyzioterapeut... Foto: Ondřej Hájek, ČTK Jaromír Jágr na střídačce Kladna udílí rady kapitánovi Tomáši Plekancovi.Foto : Ondřej Hájek, ČTK „Jarda je veden v zápise, aby mohl být přítomen na střídačce a administrativně má v zápise uvedenou tuto funkci. Víc v tom není," objasňuje situaci Jůdl. Tak třeba se Jágrovi rýsuje nový džob, až jednou sekne s aktivní kariérou... Tipsport extraliga Rytíři ukončili střeleckou mizérii, ale výhry se nedočkali. Sparta řádila v přesilovkách